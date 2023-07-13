Пухляшку после «Модного приговора» не узнать: преображение понравится не всем

Юлия обратилась на передачу «Модный приговор», чтобы, наконец, «завязать» со своим детством. Ее любовь к безвкусным кофтам с котиками стала патологической. Но это не единственная проблема Юлии: девушка страдает от ожирения.

Раньше участница шоу была стройной и ухоженной дамой, однако неудачи в личной жизни сильно ее подкосили. Из-за переживаний Юлия поправилась и стала весить 127 килограммов. За последние годы она жутко запустила свою внешность. Подруга Юлии Ирина обратилась в «Модный приговор», чтобы профессиональные стилисты привели девушку в порядок и вывели ее из вечного детства.

Над внешностью участницы долго и кропотливо работали. Ее превратили в другого человека, однако результаты понравятся не всем. По мнению зрителей, стилисты подобрали не самые удачные образы для Юлии. Первый превратил ее в колобка, второй тоже подчеркнул необъятную фигуру девушки, а третий состарил ее лет на 10. Ситуацию отчасти спасли аксессуары, которые перетянули внимание на себя.