Пухляша Холодова из «Следа» не узнать: обомлеете, увидев, что он с собой сотворил

Программист Андрей Холодов из сериала «След» был любимчиком многих зрителей. Без этого милого пухляша представить сериал просто невозможно. Его сыграл актер Руслан Сасин, которого в последнее время не узнают даже преданные поклонники.

Свою карьеру Сасин начинал с эпизодической роли в сериале «Штрафбат». После него был проект «Солдаты», в котором Руслан получил уже более заметного персонажа — рядового Цлава. Чаще всего актер появляется в комедийных проектах, таких как «Зайцев + 1» и «Полицейский с Рублевки».

С 2007 года Сасин играет роль Холодова в сериале «След», и с каждым сезоном его внимательный и щепетильный персонаж преображается все больше. Актеру уже под сорок, но он выглядит все моложе и моложе. Руслан решил привести себя в форму и серьезно взялся за свое здоровье. Для этого он даже обратился за помощью к специалистам.

Усилия актера дали потрясающий результат — строгая диета и регулярные тренировки помогли ему избавиться от 60 килограммов. Из полного мужчины от превратился в накачанного молодого человека. Вместе с лишним весом Руслан сбросил не меньше десятка лет.