Пухляш из «Кадетства» феноменально похудел, но ему все равно все сочувствуют: дело вот в чем

Когда Павел Бессонов снимался в «Кадетстве», казалось, что впереди его ждет блестящая карьера. Даже в образе пухляша он полюбился зрителям — от поклонниц не было отбоя.

Но после завершения работы над сериалом Бессонов не получал новые интересные предложения от режиссеров. Киношники видели в нем исключительно толстячка-простачка Перепечко, что звезду не устраивало.

Бессонов хотел избавиться от постылого образа, но феноменально похудел вовсе не поэтому. Артист женился на Зинаиде Мартыновой и мечтал о пополнении в семье. Но вместо этого случился болезненный развод.

Поскольку карьера в кино потерпела крах, Павел сменил множество профессий. Он был и администратором в салоне красоты, и продавцом воздушных шаров. Материальные трудности негативно отразились на отношениях супругов. В результате возлюбленная бросила Бессонова.

Павел тяжело переживал расставание и впал в депрессию. Он почти не выходил из дома и отказывался от еды, чем довел себя до анорексии. С помощью врачей знаменитости удалось взять себя в руки. Однако поклонники все еще сочувствуют актеру, который остался и без любимой женщины, и без новых ярких ролей в кино.