Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пухлощекий хулиган из «Ералаша»: вот как изменился актер за 20 лет

Пухлощекий хулиган из «Ералаша»: вот как изменился актер за 20 лет

18 декабря 2022 08:15
Пухлощекий хулиган из «Ералаша»: вот как изменился актер за 20 лет

Актерской карьере он предпочел спокойную жизнь.

Киножурнал «Ералаш» стал билетом в мир большого кино для многих юных артистов. Несмотря на колоссальный опыт, который получили дети в процессе съемок, не все захотели связать свою жизнь с этим искусством.

Иван Соловьев покорил зрителей, снявшись в эпизоде «Сила воли». Милый пухлый мальчик пытался тренировать свою выдержку, жадно уплетая шоколадный батончик. Борис Грачевский заметил талант маленького актера и пригласил поучаствовать в других эпизодах.

Невзирая на возможную успешную карьеру, молодой человек оставил попытки еще раз принять участие в каких-либо съемках.

Иван со временем не растерял своей харизмы. Полные щеки и добрый взгляд остались при нем. В передаче «Сегодня вечером» он рассказал, с чем связал свою жизнь:

«У меня сейчас все хорошо. Работаю в интернете. Если нужны мои услуги, обращайтесь».

Пухлощекий хулиган из «Ералаша»: вот как изменился актер за 20 лет
Фото: кадр из программы "Сегодня вечером" (), кадры из программы "Ералаш" ()
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video