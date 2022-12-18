Пухлощекий хулиган из «Ералаша»: вот как изменился актер за 20 лет
Актерской карьере он предпочел спокойную жизнь.
Киножурнал «Ералаш» стал билетом в мир большого кино для многих юных артистов. Несмотря на колоссальный опыт, который получили дети в процессе съемок, не все захотели связать свою жизнь с этим искусством.
Иван Соловьев покорил зрителей, снявшись в эпизоде «Сила воли». Милый пухлый мальчик пытался тренировать свою выдержку, жадно уплетая шоколадный батончик. Борис Грачевский заметил талант маленького актера и пригласил поучаствовать в других эпизодах.
Невзирая на возможную успешную карьеру, молодой человек оставил попытки еще раз принять участие в каких-либо съемках.
Иван со временем не растерял своей харизмы. Полные щеки и добрый взгляд остались при нем. В передаче «Сегодня вечером» он рассказал, с чем связал свою жизнь:
«У меня сейчас все хорошо. Работаю в интернете. Если нужны мои услуги, обращайтесь».