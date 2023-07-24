Пухлого сладкоежку из «Ералаша» обожали многие: спустя годы он почти не изменился

Многие могут помнить Ивана Соловьева по роли пухляша, который в одном из выпусков киножурнала «Ералаш» гипнотизировал плитку шоколада. Борис Грачевский прочил юному таланту большое будущее в кино. Но, как ни странно, режиссер сильно ошибся.

Последний выпуск юмористического проекта с участием Соловьева вышел 20 лет назад. Актерскую карьеру Иван решил забросить, несмотря на то, что зрители его обожали. Не так давно он дал редкое интервью в одном из шоу, где заметил, что его жизнь складывается как нельзя лучше.

Сегодня актер зарабатывает в Интернете, но, чем именно занимается, не уточняет. О былой славе говорить не любит, отмечая лишь, что больше в телевизор не лезет. А поклонники с удивлением замечают, что за прошедшие годы Соловьев почти не изменился.

Тех, кто надеялся, что Иван похудел, ждет горькое разочарование. Актер как был пухляшом, так им и остался.