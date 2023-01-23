Пухлая старушка на лавочке: глазам не поверите, увидев «просто Марию» сегодня

Мексиканский сериал «Просто Мария» положил начало многолетнему тренду на латиноамериканское «мыло». Главную роль исполнила Виктория Руффо, которая до сих пор считается суперзвездой у себя на родине. В России артистку тоже прекрасно помнят.

Сегодня Руффо 60 лет, и, разумеется, она сильно изменилась с тех пор, как играла легендарную Марию. Артистка активно ведет соцсети и делится с подписчиками своими снимками. Как видно, с годами Виктория поправилась и обзавелась мешками морщиами. Теперь в ней не узнать ту эффектную брюнетку с бархатными глазами.

Несмотря на это, Руффо по-прежнему остается суперпопулярной актрисой в Мексике. Артистка продолжает активно сниматься в телешоу, а также ведет свой TikTok, где общается с молодежью.

В личной жизни у Виктории тоже полный порядок. В 39 лет она вышла замуж за политика Омара Файяда и родила от него близнецов. Ради семьи Руффо оставила карьеру, но, когда дети выросли, актриса вернулась к своему любимому ремеслу.