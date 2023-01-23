Пухлая старушка на лавочке: глазам не поверите, увидев «просто Марию» сегодня
Легендарную актрису не узнать.
Мексиканский сериал «Просто Мария» положил начало многолетнему тренду на латиноамериканское «мыло». Главную роль исполнила Виктория Руффо, которая до сих пор считается суперзвездой у себя на родине. В России артистку тоже прекрасно помнят.
Сегодня Руффо 60 лет, и, разумеется, она сильно изменилась с тех пор, как играла легендарную Марию. Артистка активно ведет соцсети и делится с подписчиками своими снимками. Как видно, с годами Виктория поправилась и обзавелась мешками морщиами. Теперь в ней не узнать ту эффектную брюнетку с бархатными глазами.
Несмотря на это, Руффо по-прежнему остается суперпопулярной актрисой в Мексике. Артистка продолжает активно сниматься в телешоу, а также ведет свой TikTok, где общается с молодежью.
В личной жизни у Виктории тоже полный порядок. В 39 лет она вышла замуж за политика Омара Файяда и родила от него близнецов. Ради семьи Руффо оставила карьеру, но, когда дети выросли, актриса вернулась к своему любимому ремеслу.