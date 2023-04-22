Пухлая дочь Габи из «Отчаянных домохозяек» выросла знойной сердцеедкой: ахнете, увидев ее фигуру

Мэдисон Де Ла Гарза известна как дочь Габи из сериала «Отчаянные домохозяйки». Страдающая от ожирения актриса была настоящей находкой для съемочной команды. Она как нельзя лучше смотрелась в образе пухлой дочери Габриэль и Карлоса Солис — Хуаниты.

Сегодня звезда с ужасом вспоминает о той травле, которую ей пришлось пережить во время работы над проектом. При виде Габи зрители испытывали отвращение, о чем не забывали написать юной артистке.

Доходило до того, что малышке желали смерти, называя ее «уродливой коровой».

Начитавшись злобных комментариев в свой адрес, Мэдисон решила незамедлительно худеть. Актрисе удалось добиться поставленной цели и забыть о расстройстве пищевого поведения как о страшном сне. Де Ла Гарза выросла знойной сердцеедкой с аппетитной фигурой — сегодня в 21-летней знаменитости мало кто узнает ту самую Хуаниту.