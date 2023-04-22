Пухлая дочь Габи из «Отчаянных домохозяек» выросла знойной сердцеедкой: ахнете, увидев ее фигуру
Звезда проделала большую работу над собой.
Мэдисон Де Ла Гарза известна как дочь Габи из сериала «Отчаянные домохозяйки». Страдающая от ожирения актриса была настоящей находкой для съемочной команды. Она как нельзя лучше смотрелась в образе пухлой дочери Габриэль и Карлоса Солис — Хуаниты.
Сегодня звезда с ужасом вспоминает о той травле, которую ей пришлось пережить во время работы над проектом. При виде Габи зрители испытывали отвращение, о чем не забывали написать юной артистке.
Доходило до того, что малышке желали смерти, называя ее «уродливой коровой».
Начитавшись злобных комментариев в свой адрес, Мэдисон решила незамедлительно худеть. Актрисе удалось добиться поставленной цели и забыть о расстройстве пищевого поведения как о страшном сне. Де Ла Гарза выросла знойной сердцеедкой с аппетитной фигурой — сегодня в 21-летней знаменитости мало кто узнает ту самую Хуаниту.