Пугающее зрелище: в кого превратилась Барби после ухода из «Пацанок»

Анна Михеева стала одной из самых ярких участниц третьего сезона шоу «Пацанки». За милую внешность яркую блондинку с непростым характером прозвали Барби. Победу в проекте одержать ей не удалось, но публике звезда экрана запомнилась надолго.

Даже после ухода из «Пацанок» Михеева не утратила своей популярности. Другое дело, что ее имя стало часто упоминаться в связи с разного рода скандалами. Например, в 2019 году Анна устроила пьяный дебош в аэропорту, в ходе которого подняла руку на представителя правоохранительных органов. Знаменитости грозило до пяти лет лишения свободы, но в итоге ее представителям удалось уладить конфликт. «Пацанка» отделалась штрафом.

Не желая расставаться со своей известностью, она начала развивать сольную карьеру и стала рэп-исполнительницей Хофманитой. Однако вместо того, чтобы активно заниматься творчеством, знаменитость делает себе черный пиар. Ранее в своих социальных сетях она заявила о том, что ждет ребенка, а врачи диагностировали у нее ВИЧ. Между тем в Сети твердят, что если Михеева, которая уже превратилась в жалкое зрелище, будет продолжать в том же духе, то добром это явно не кончится.