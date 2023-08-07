«Пугающее зрелище»: народ высмеял Пугачеву в образе «престарелой Барби»
Публика совсем не оценила преображение Примадонны.
Последние недели Алла Пугачева в компании своей семьи отдыхает в Латвии. Артистка наслаждается водами Рижского залива, а не так давно стала гостьей музыкального фестиваля «Рандеву», который проводит ее давняя подруга Лайма Вайкуле.
На торжественное мероприятие Пугачева решила одеться в соответствии с последними трендами, которые задал фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли. Она выбрала оверсайз-свитер в розовом цвете, под которым виднелась белая рубашка с юбкой в тон. Дополнила же певица образ скромными украшениями.
Пользователи Сети не остались в восторге от преображения Примадонны. По мнению фанатов, в возрасте Пугачевой пора перестать носить розовый цвет. И выглядит певица в своем молодежном наряде странно и нелепо.
«Престарелая Барби», «Барби, которой немного за 50», «Пугающее зрелище», — поклонники не скрывают своего недовольства.