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«Пугающее зрелище»: народ высмеял Пугачеву в образе «престарелой Барби»

7 августа 2023 06:00
«Пугающее зрелище»: народ высмеял Пугачеву в образе «престарелой Барби»

Публика совсем не оценила преображение Примадонны.

Последние недели Алла Пугачева в компании своей семьи отдыхает в Латвии. Артистка наслаждается водами Рижского залива, а не так давно стала гостьей музыкального фестиваля «Рандеву», который проводит ее давняя подруга Лайма Вайкуле.

На торжественное мероприятие Пугачева решила одеться в соответствии с последними трендами, которые задал фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли. Она выбрала оверсайз-свитер в розовом цвете, под которым виднелась белая рубашка с юбкой в тон. Дополнила же певица образ скромными украшениями.

Пользователи Сети не остались в восторге от преображения Примадонны. По мнению фанатов, в возрасте Пугачевой пора перестать носить розовый цвет. И выглядит певица в своем молодежном наряде странно и нелепо.

«Престарелая Барби», «Барби, которой немного за 50», «Пугающее зрелище», — поклонники не скрывают своего недовольства.

«Пугающее зрелище»: народ высмеял Пугачеву в образе «престарелой Барби»
Фото: соцсети, Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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