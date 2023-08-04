Пугающее зрелище: как выглядит изуродованная татуировкой рука матери Королевой

Если вы не знаете, как будет выглядеть тату в старости — посмотрите на тело Людмилы Порывай и подумайте сто раз. Мама Наташи Королевой продолжает шокировать публику экстравагантными образами и всячески доказывает, что она все еще молода. Но выходит не очень убедительно.

Недавно Людмила Иванова поделилась фото с татуировкой. На руке Порывай красовалась облезлая ящерица с высунутым языком, на которую невозможно смотреть без слез. Получилась какая-то мутная мешанина, а не рисунок. Но мать поп-звезды это ничуть не смущает, напротив, теперь она демонстрирует наколку при малейшем поводе.

По словам Людмилы Ивановны, она с молодых лет мечтала о татуировке, но все никак не решалась. Дочь была против таких экспериментов и всячески отговаривала мать от этой авантюры. Однако Порывай все-таки сделала по-своему и обзавелась заветным рисунком на теле.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что Людмила Ивановна изуродовала себя. А многие приняли решение не делать татуировки, чтобы в старости рисунок не превратился в нечто подобное.