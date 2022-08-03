Пугающее зрелище: как сегодня выглядит татуированный сын Елены Яковлевой

Денис Шальных шокировал пользователей сети, показав перемены во внешности. Наследник Яковлевой все свободное время проводит в тренажерном зале.

В последнее время 29-летний сын артистки все чаще и чаще оказывается под пристальным вниманием публики. Сначала Денис шокировал пользователей сети, нанеся себе несколько татуировок на лице. Теперь же он решил полностью изменить свой облик.

Как оказалось, Шальных активно занимается культуризмом. Свободное время он посвящает силовым упражнениям, а регулярные тренировки дают свой результат. Как показал наследник знаменитости в своих социальных сетях, его мускулатура уже увеличилась в несколько раз, но он не собирается останавливаться на этом.

Подписчики, обсуждая неожиданные записи, разделились на два лагеря. Кто-то похвалил Шальных за старания, однако другие осудили Дениса. По мнению пользователей сети, знаменитость выглядит «пугающе» из-за своей мускулатуры и татуировок, поэтому ему пора бросить тренажерный зал.