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Пугающее зрелище: как сегодня выглядит татуированный сын Елены Яковлевой

3 августа 2022 17:35
Пугающее зрелище: как сегодня выглядит татуированный сын Елены Яковлевой

Знаменитость продолжает эксперименты с внешностью.

Денис Шальных шокировал пользователей сети, показав перемены во внешности. Наследник Яковлевой все свободное время проводит в тренажерном зале.

В последнее время 29-летний сын артистки все чаще и чаще оказывается под пристальным вниманием публики. Сначала Денис шокировал пользователей сети, нанеся себе несколько татуировок на лице. Теперь же он решил полностью изменить свой облик.

Пугающее зрелище: как сегодня выглядит татуированный сын Елены Яковлевой

Как оказалось, Шальных активно занимается культуризмом. Свободное время он посвящает силовым упражнениям, а регулярные тренировки дают свой результат. Как показал наследник знаменитости в своих социальных сетях, его мускулатура уже увеличилась в несколько раз, но он не собирается останавливаться на этом.

Подписчики, обсуждая неожиданные записи, разделились на два лагеря. Кто-то похвалил Шальных за старания, однако другие осудили Дениса. По мнению пользователей сети, знаменитость выглядит «пугающе» из-за своей мускулатуры и татуировок, поэтому ему пора бросить тренажерный зал.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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