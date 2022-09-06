«Пугающее зрелище»: главные злодеи из «Гарри Поттера» объединились спустя 20 лет

Том Фелтон и Джейсон Айзекс воплотили на экране сына и отца, которые стали одними из главных злодеев в легендарных фильмах о Гарри Поттере. Малфои, питавшие лютую ненависть к мальчику, который выжил, встретились 20 лет спустя.

Актер пришел поддержать своего младшего коллегу, который засветился в спектакле под названием 2:22 A Ghost Story. Звезды не упустили возможность и сделали совместное селфи, которым Айзекс впоследствии поделился в своих социальных сетях.

Снимок он сопроводил трогательной подписью, в которой признался, что гордится «своим мальчиком», который продолжает разбивать сердца. Интернет-пользователи не прошли мимо, ведь главные злодеи из «Гарри Поттера» вновь объединились.

В комментариях к посту поклонники отметили, что за прошедшее время звезды почти не изменились и по-прежнему вызывают у фанатов небывалые эмоции. «Пугающее зрелище», «Семья Малфоев снова вместе», «Наш любимый дуэт. Отец и сын», — подчеркнули подписчики Айзекса.