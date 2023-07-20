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Пугающее зрелище: Елена Яковлева без макияжа не так уж хороша (фото)

20 июля 2023 15:30
Пугающее зрелище: Елена Яковлева без макияжа не так уж хороша (фото)

Поклонники были потрясены видом «Интердевочки».

Елена Яковлева обычно появляется на публике при полном параде: идеальные прическа и макияж, тщательно продуманный образ. Именно поэтому, увидев звезду на фотографии без макияжа, поклонники начали взволнованно обсуждать произошедшие изменения.

Кожа и овал лица на снимке стали выглядеть гораздо менее упругим и подтянутыми. Также удивило и большое количество морщин возле глаз, вокруг губ и на лице. Большинство поклонников в комментариях под фотографией посоветовали актрисе больше не сниматься в таких ракурсах без макияжа.

Пугающее зрелище: Елена Яковлева без макияжа не так уж хороша (фото)

Стоит отметить, что сама Елена Яковлева никогда не скрывала, что не торопится стареть. Поэтому прибегала к помощи пластических хирургов и косметологов. В частности, она делала блефаропластику, вставляла нити и пробовала различные инъекции. С последними отношения у актрисы не сложились. Из-за плотного гастрольного графика она нередко пропускала дни повторных уколов и не могла пройти полный курс.

Фото: социальные сети, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/https://www.globallookpress.com
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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