Пугающее сходство: внешность внучки Евгения Евстигнеева взбудоражила россиян

Подписчики Софьи Евстигнеевой не устают восхищаться ее красотой. Под каждым снимком стройной высокой блондинки в соцсетях они оставляют восхищенные комментарии. А некоторые из фолловеров замечают, как сильно похожа Софья на свою бабушку Лилию Журкину. И это сходство довольно пугающе, ведь судьба второй жены Евгения Евстигнеева сложилась непросто.

Артист влюбился в молодую коллегу, как только увидел. Лилия же довольно скептически относилась к Евгению, но перед его харизмой не устояла. В тот момент он еще был женат на Галине Волчек, и Журкина тоже жила с супругом, скульптором Олегом Иконниковым. Актеры поженились только в 1966 году. После брака Лилия была вынуждена уйти из «Современника», где работала Волчек: двух жен Евстигнеева на один театр было слишком много. Она родила дочь и сидела дома, но обижалась на мужа из-за своей невостребованности.

У Журкиной обострилась аллергия, которая перешла в псориаз. Она мучилась от остеохондроза и неврологических заболеваний, стала зависима от спиртного. Лилия скончалась в 1986 году, ей было всего 48 лет. Внучку Соню она так и не успела увидеть. А у Евстигнеева после смерти жены произошел инфаркт. Позже именно проблемы с сердцем привели и его к гибели.