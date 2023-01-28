Пугающее сходство с отцом: вот какой красавицей выросла дочь звезды «Бандитского Петербурга»

Жизнь актера Евгения Сидихина круто изменилась после участия в телесериале «Бандитский Петербург». Известность подарила ему и внимание поклонников, которых привлек не только харизматичный мужчина, но и его семья. Особенно сильно публику заинтересовала его старшая дочь.

Полина выросла и стала абсолютной копией своего отца. У девушки такая же форма носа, цвет глаз и черты лица. Кажется, что лишь длинные волосы красавицы отличают ее от знаменитого артиста.

Кроме одинаковой внешности, у папы и дочки оказались одни и те же таланты.

Девушка тоже выбрала актерский путь, причем сделала это уже в детстве. Ее дебют на больших экранах состоялся в школьные годы и по сей день Сидихина радует фанатов своими работами. Но успех в кинематографе обеспечило не громкое имя отца, а ее явные профессиональные навыки. Сегодня вряд ли кому-то придет в голову обвинить Полину в кумовстве.