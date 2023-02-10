Пугающее сходство с братом: сегодня Джанет Джексон вы вряд ли узнаете (фото)

Джанет Джексон всегда находилась в тени своего звездного брата, короля поп-музыки Майкла Джексона. После смерти музыканта публика начала более пристально следить за жизнью его сестры. Теперь фанаты бьют тревогу: многие убеждены, что знаменитость встала на ту же скользкую дорожку, что и ее оскандалившийся родственник.

При жизни исполнитель всячески отрицал, что ложился под нож хирурга. В слова Джексона никто не верил: изменения на его лице говорили сами за себя. Особенно сильно публику пугал нос артиста — он стал неестественно маленьким и тонким.

С годами Джанет обретает пугающее сходство с братом. Интернет-пользователи твердят, что она тоже становится жертвой пластики. И вновь звезду выдал миниатюрный нос — его форма и размер сильно изменились. Также артистка несколько выбелила кожу, чем в свое время грешил и Майкл.