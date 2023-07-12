Пугающее «наследство»: внешность сына Кая из «Снежной королевы» пробирает до мурашек

Ян Пузыревский стал знаменитым после выхода сказки «Тайна Снежной королевы». Он сыграл Кая — мальчика с ледяным сердцем. Ян, будучи обладателем холодной и загадочной красоты, идеально подошел на эту роль.

Пузыревскому прочили огромную популярность, однако судьба распорядилась иначе. Актер прожил короткую жизнь, полную боли и разочарований. После триумфа Яна, как ни странно, почти перестали звать в кино. Тогда артист переключился на семейную жизнь, но и здесь его ждали сплошные неудачи.

Пузыревский женился на своей давней знакомой Людмиле. У пары родился сын Иштван, который не сделал родителей счастливыми. Семейные ссоры участились, и Ян все чаще срывался на супругу. Уставшая от такой жизни Людмила подала на развод.

Актер продолжал приходить к бывшей жене, чтобы видеться с ребенком, но однажды его визит закончился трагедией. Пузыревский решил уйти из жизни и едва не утащил на тот свет и Иштвана. Мальчика спасло лишь чудо, а вот Ян скончался на месте.

С тех пор прошло много лет. Сегодня Иштван уже взрослый парень, который строит карьеру во Франции. Он поразительно похож на своего отца, словно является его копией. При взгляде на загадочного и отрешенного Иштвана закрадываются подозрения, не унаследовал ли он безумие от Яна.