Пугающее фото советской Мэри Поппинс слили в Сеть: приглядитесь к нему
От очаровательной няни ничего не осталось.
Наталья Андрейченко воплотила один из самых любимых и узнаваемых образов в кино — няню Мэри Поппинс. В те времена актриса обладала обворожительной внешностью и идеальной фигурой. Однако с годами некогда безупречное лицо Андрейченко превратилось в нечто устрашающее.
Недавно в Сети появилось честное фото Натальи Эдуардовны, которое шокировало общественность. На лице артистки почти нет морщин, но выглядит она как высушенная мумия.
Вот какие отклики получил неудачный снимок звезды: «Вроде и морщин нет, а почему то страшно», «Зачем публиковать такие не удачные фото?», «Можно испугаться», «Так выглядеть в 67 лет — это кошмар, просто мумия!»
Другая часть подписчиков отметила, что не все так плохо. Они пригляделись к фото и обратили внимание на шею. Здесь кожа осталась идеальной, будто актрисе максимум 30 лет, а не 67.
«А главное — какая шея!», «Шею фильтрами не замазать. В чем ее секрет?» — написали изумленные фолловеры.
Однако контраст безупречной шеи и жуткого лица выглядит пугающе.