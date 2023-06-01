Пугающее фото советской Мэри Поппинс слили в Сеть: приглядитесь к нему

От очаровательной няни ничего не осталось.

Наталья Андрейченко воплотила один из самых любимых и узнаваемых образов в кино — няню Мэри Поппинс. В те времена актриса обладала обворожительной внешностью и идеальной фигурой. Однако с годами некогда безупречное лицо Андрейченко превратилось в нечто устрашающее.

Недавно в Сети появилось честное фото Натальи Эдуардовны, которое шокировало общественность. На лице артистки почти нет морщин, но выглядит она как высушенная мумия.

Вот какие отклики получил неудачный снимок звезды: «Вроде и морщин нет, а почему то страшно», «Зачем публиковать такие не удачные фото?», «Можно испугаться», «Так выглядеть в 67 лет — это кошмар, просто мумия!»

Другая часть подписчиков отметила, что не все так плохо. Они пригляделись к фото и обратили внимание на шею. Здесь кожа осталась идеальной, будто актрисе максимум 30 лет, а не 67.

«А главное — какая шея!», «Шею фильтрами не замазать. В чем ее секрет?» — написали изумленные фолловеры.

Однако контраст безупречной шеи и жуткого лица выглядит пугающе.