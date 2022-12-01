Пугающе худая и ангельски красивая: что стало с девочкой из рекламы сока «Моя семья»

Диана Шпак прославилась на всю страну, снявшись в рекламе сока «Моя семья». Именно она произнесла знаменитую фразу «А ты налей и отойди», которая мгновенно ушла в народ. После этого знаменитость продолжила развивать свою карьеру, однако сегодня ее уже нельзя увидеть на экранах.

Дело в том, что после съемок в рекламе Диана точно решила, что хочет связать свою жизнь с телевидением и кинематографом. Она приняла участие в нескольких известных фильмах и сериалах, среди которых, например, «Люба, дети и завод» и «Юленька». И когда настало время получать высшее образование, то артистка решила поступать профильный вуз.

Для учебы Диана выбрала один из университетов в США, где уже заканчивает программу для будущих режиссеров. Она взяла паузу в карьере на эти годы, поэтому поклонники могут увидеть ее лишь в публикациях в блогах. И как отмечают фанаты, прошедшие годы заметно сказались на внешности Дианы. В очень худой девушке модельной внешности больше не узнать ребенка из знаменитого видео. По мнению пользователей Сети, знаменитость потеряла свою индивидуальность и теперь неотличима от тысяч других звезд социальных сетей, хотя и отличается впечатляющей внешностью и красотой.