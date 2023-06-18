Пугающая улыбка и пластика: девочка Ляля из «Аншлага» изменилась так, что не узнать

Актриса и телеведущая Карина Зверева родилась в Санкт-Петербурге в довольно обеспеченной семье. У ее отца был собственный бизнес, а мама занимала должность директора. С детства Карина была очень артистичной девочкой и обладала прекрасным чувством юмора, которое досталось от отца. Любопытно, что в паспорте у нее значилось другое имя — Марина, но супруг посоветовал ей сменить его на более яркое, и она послушалась.

В юношестве отцовские гены проявились в Карине в полную силу, и она стала пробовать себя в юмористическом жанре. И это ей удавалось с большим успехом. Получив профессию продюсера, девушка решила сменить направление деятельности и стала танцевать. В дальнейшем Карина пробовала себя совершенно в различных направлениях: от работы в подтанцовках у звезд до участия в «Аншлаге». И стоит отметить, что она почти всегда добивается успеха.

Сейчас Карина продолжает творческую деятельность, это остается неизменным. Однако сама знаменитость при этом изменилась достаточно сильно. В погоне за недостижимым идеалом девушка, как и многие другие, решила лечь под нож пластического хирурга. Но результат оказался прямо противоположным. Она утратила свою естественную красоту и теперь стала выглядеть как пластиковая кукла. В Сети говорят, что ее новый облик просто пугающий.