Пугающая участь майора Знаменского: от правды вам станет не по себе

О всеобщих славе и признании мечтают многие актеры. Однако мало кто из них задумывается, чем может обернуться ошеломительный успех картины с их участием. Кажется, и Георгий Мартынюк не представлял, что грозит ему после съемок в детективном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Роль следователя Павла Знаменского принесла ему невероятную популярность. Но в это же время и поставила крест на других проектах. Режиссеры замечали в нем не талантливого и харизматичного артиста, а доблестного служителя закона. К тому же и поклонники отказывались видеть в актере что-то, кроме его экранного образа. Некоторые даже писали ему письма с просьбой помочь их родственникам, которых неоправданно осудили.

В конце концов Мартынюк стал выступать в театре на Малой Бронной. На сцене ему удавалось представать перед зрителями в разных образах, и постепенно он смог избавиться от ассоциаций со знаменитым следователем.