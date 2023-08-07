Пугающая красота: эту малышку из России иностранцы прозвали Снежной королевой

Нарияна из холодной Якутии родилась не такой, как все местные дети. Девочка с рождения получила редкое генетическое отклонение и была альбиносом. Совершенно беленькая, с почти прозрачной кожей и бесцветными ресницами и бровями. Она была настолько необычной и непохожей на других детей в семье, что ее мама сначала очень переживала из-за нестандартной внешности и даже стремилась оградит ребенка от посторонних глаз, но потом смирилась.

В школе Нарияну не дразнили, дети отнеслись к ней хорошо. А однажды фото девочки в социальных сетях заметил фотограф Вадим Руфов. Он сделал 9-летней якутской школьнице волшебную фотосессию. Его снимки разлетелись по всему миру, а зарубежные СМИ окрестили Нарияну Снежной королевой.

Девочка мечтает стать популярным блогером и увлекается модельным бизнесом, но мама пока настаивает, чтобы она получила хорошее образование.