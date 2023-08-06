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«Пугало»: Барановская без макияжа оказалась не так уж хороша

6 августа 2023 11:40
«Пугало»: Барановская без макияжа оказалась не так уж хороша

Поклонники не смогли скрыть своего удивления.

Юлия Барановская внимательно следит за своими социальными сетями. Телеведущая постоянно делится снимками, в которых рассказывает не только о своей работе, но и о путешествиях, а также показывает сыновей и дочь. Но далеко не все публикации нравятся ее многочисленным поклонникам.

Совсем недавно в блоге звезды передачи «Мужское / Женское» появился кадр, на котором она позирует полностью без макияжа. Барановская выбрала простую белую футболку и бежевую рубашку, а волосы уложила с пробором прямо по середине головы.

Подписчики были шокированы «честной» фотографией знаменитости. Они отметили, что Барановской нельзя отказываться от косметики, ведь без нее она выглядит «блекло». Также пользователи Сети подчеркнули, что телеведущая на снимке выглядит значительно старше своих лет и похожа на другого человека.

«Пугало»: Барановская без макияжа оказалась не так уж хороша

«Совсем другая без макияжа», «Волосы сальные, улыбка жуткая», «Пугало какое-то», — уверена публика.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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