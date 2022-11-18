Пугает спустя полвека: этот выпуск «Ну, погоди!» нельзя показывать малышам

Многие до сих пор помнят каждый эпизод легендарного мультика «Ну, погоди!» по кадрам. Однако есть там одна жуткая сцена, которую некоторые не прочь забыть.

Заяц с наступлением полуночи превращается в клыкастого монстра и бросается на Волка. Тот в ту же секунду просыпается с дикими криками. В этот момент у Волка включен телевизор, откуда на него смотрит кровожадный оборотень, похожий на перевоплотившегося Зайца.

До сих пор многие вспоминают этот эпизод как самый кошмарный момент из детства. Один из пользователей Сети отметил, что каждый раз, когда он пересматривал в пятилетнем возрасте эту сцену, то начинал истошно рыдать.

Это серия № 17, выпущенная в 1993 году. Вся часть несколько выбивается из остальной концепции «Ну, погоди!». Здесь чувствуется атмосфера хаоса и тревоги, что характерно для 90-х.

Кстати, Анатолия Папанова, озвучившего Волка, тогда уже не было в живых. Создатели использовали записи его голоса и грамотно их смонтировали. Вопли Волка получились убедительными.