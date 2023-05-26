Пугачеву ждут судебные разбирательства в России: поплатится за свои выходки

Алла Пугачева спешит оборвать все связи с родиной. Артистка закрыла свой бизнес в России и избавилась от замка в деревне Грязь. Но жить припеваючи в Израиле у Примадонны отечественной эстрады вряд ли получится.

Певица напрочь забыла о своих долгах, но ей напомнили. Как выяснилось, исполнительница не выплатила арендную плату за свой трехэтажный особняк в деревне Бережки Солнечногорского района. Пугачева сняла в аренду часть берега Истры, где организовала собственный причал.

Пока Алла Борисовна жила в России, платежи поступали в срок, но после ее отъезда за границу все изменилось. Администрация подала в суд на забывчивую артистку, поэтому теперь ее ждут не самые приятные разбирательства. Как сообщает Telegram-канал Shot , общая сумма долга оказалась небольшой, вместе с пеней она составляет 51,5 тыс. рублей.