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Пугачеву ждут судебные разбирательства в России: поплатится за свои выходки

26 мая 2023 15:30
Пугачеву ждут судебные разбирательства в России: поплатится за свои выходки

Избежать проблем с законом не вышло.

Алла Пугачева спешит оборвать все связи с родиной. Артистка закрыла свой бизнес в России и избавилась от замка в деревне Грязь. Но жить припеваючи в Израиле у Примадонны отечественной эстрады вряд ли получится.

Певица напрочь забыла о своих долгах, но ей напомнили. Как выяснилось, исполнительница не выплатила арендную плату за свой трехэтажный особняк в деревне Бережки Солнечногорского района. Пугачева сняла в аренду часть берега Истры, где организовала собственный причал.

Пока Алла Борисовна жила в России, платежи поступали в срок, но после ее отъезда за границу все изменилось. Администрация подала в суд на забывчивую артистку, поэтому теперь ее ждут не самые приятные разбирательства. Как сообщает Telegram-канал Shot, общая сумма долга оказалась небольшой, вместе с пеней она составляет 51,5 тыс. рублей.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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