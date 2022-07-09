Пугачеву предупредили о предательстве Галкина: «Вылез из ничего»

С тех пор как Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России, в шоу-бизнесе и среди поклонников ходят слухи о том, что Примадонна хочет вернуться на родину, а уехала она только из-за своего мужа. Пугачева продолжает хранить молчание относительно политической обстановки в мире и России, в то время как Максим открыто критикует действия российских властей. Продюсер Александр Герасимов считает, что артист таким образом топит имидж своей супруги.

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Александр заявил, что не понимает Галкина. Раньше, по словам продюсера, Максим был тихим и скромным юношей, работал с Михаилом Задорновым, но потом что-то изменилось. Издание Prozvezd пишет, что Галкин отказался работать с Задорновым, чем сильно его подставил. Герасимов уверен, что такое может произойти и с Пугачевой.