Пугачеву подвинули: известные певицы заняли место Примадонны

Алла Пугачева много лет считалась самой известной и любимой народом российской певицей. Но с тех пор как звезда перестала выступать, интерес публики к ней постепенно падает. Уже полтора года Примадонна живет за границей и соотечественники нашли ей замену.

Недавно ВЦИОМ провел опрос и выяснил, кого россияне считают самой лучшей певицей года. В прошлом году Алла Борисовна оказалась на второй строчке в народном рейтинге. Сегодня она не попадает даже в тройку.

На первом месте оказалась Полина Гагарина.

За нее отдали свои голоса 19% респондентов. Артистка успевает не только выпускать новые песни, но и является наставницей в популярном шоу «Голос». Серебро получила Лариса Долина с 11%. Вокалистка в последнее время часто выступает, участвует в телешоу и стала активным пользователем социальных сетей. Третьей оказалась Анна Asti с 6% голосов.

Уже после молодой исполнительницы в рейтинге расположилась Пугачева. Хотя поклонников у нее еще довольно много, интерес к Примадонне стремительно угасает.