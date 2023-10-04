Пугачеву давно скинули с трона: Киркоров раскрыл имя новой королевы российской эстрады

Алла Пугачева многие годы считалась исполнительницей № 1 в стране. Она решала, кому суждено вознестись на эстраде, а кому путь на сцену закрыт. Однако зрители уже устали от «старой гвардии». Многие звезды прошлого либо ушли на пенсию, либо полностью утратили свою актуальность. К счастью, в России растет достойная смена советским артистам.

Все большую популярность завоевывает 33-летняя Анна Дзюба, более известная как Анна Асти. Прославившись благодаря участию в дуэте Artik & Asti, вокалиста смогла построить успешную сольную карьеру.

Ее хиты «Феникс», «По барам» и «Хобби» занимают первые строчки в чартах.

Певица поработала со многими мастодонтами шоу-бизнеса. Восторженно об артистке отзывается Филипп Киркоров. Поп-король похвалил последний альбом Анны Асти «Царица» и заявил, что его коллега сегодня номер один на нашей сцене.