Пугачевой выдвинули условие: выполнит его и вернется домой с чистой совестью

После отъезда из России Алла Пугачева старается как можно меньше высказываться и общаться с публикой. Артистка ведет закрытый образ жизни, а громкие заявления позволяет себе лишь в редких случаях. Например, в своем блоге она назвала большую часть соотечественников рабами, чем оскорбила не только фанатов, но и своих коллег.

Артисты, оставшиеся в России, уверены: Пугачева после таких слов уже не сможет вернуться домой. Однако звезда «Сватов» Анатолий Васильев не согласен с этим мнением. По его словам, Примадонну непременно простят, но при одном условии.

«Алла просто можешь сказать одно слово. Это слово „простите“. И будет все открыто», — цитирует слова артиста «Аргументы и факты».

Однако звезда экрана не уверен, что Пугачева решит извиниться перед соотечественниками. Якобы ей помешает гордыня, из-за которой в итоге она может лишиться возможности вернуться в страну, в которой прожила всю жизнь.