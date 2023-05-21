Пугачевой придется уехать из Израиля: причина довольно неожиданная

Алла Пугачева не раз показывала фанатам, как здорово ей живется в Израиле. Но артистка рискует сильно пожалеть о том, что поселилась на Земле обетованной. Более того, ей придется уехать из этой страны.

По крайней мере, в этом уверены многие врачи. Состояние здоровья Примадонны отечественной эстрады оставляет желать лучшего. В Израиле довольно специфичный климат, который вряд ли подойдет 74-летней знаменитости.

Так, летом воздух в Израиле может прогреваться до 40 градусов, что не лучшим образом скажется на коже исполнительницы. К тому же Пугачева страдает от сахарного диабета, поэтому ей не следует легкомысленно относиться к своему самочувствию.

Об этом в беседе с порталом BLITZ+ поведал пластический хирург Тигран Алексанян.