Пугачевой придется подыскивать новый дом: любимый участок продали без ее ведома

Алла Пугачева всегда была известна тем, что крайне щепетильно относилась к собственной недвижимости. Каждый особняк или квартиру она дотошно выбирала, учитывая стоимость, место расположения и, конечно, комфорт.

Так, например, ежегодный отпуск в Юрмале Примадонна предпочитала проводить на одной и той же вилле «Марта». Этот дом был удобен тем, что обладал большой площадью и располагался недалеко от близкой подруги артистки Лаймы Вайкуле.

Однако приобретать коттедж в собственность певица не спешила. И это обернулась ей боком — теперь Пугачевой придется подыскивать новый дом, ведь ее любимый участок продали.

Все эти годы виллу исполнительнице сдавал латвийский банкир Виктор Красовицкий. По слухам, если обычным людям аренда обходилась в 100 тысяч евро в месяц, то для звезды сцены действовала гибкая система скидок. Но в этом году олигарх решил избавиться от недвижимости и продал ее бывшему жениху Ксении Собчак, магнату Александру Шусторовичу. Сделка обошлась в 600 млн рублей.