Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи

Только недавно поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой обсуждали в Сети любопытный факт. Оказалось, что в кадастровых бумагах на замок в деревне Грязь не так-то просто найти информацию о владельце. Дело в том, что у недвижимости нет почтового адреса. Звездная пара специально могла его не получать, чтобы сведения о собственности не проникли в прессу.

Однако изданию «Комсомольская правда » все же удалось назвать истинного владельца замка в Грязи. Выяснилось, что Пугачевой там ничего не принадлежит, а единственным собственником значится сам Галкин. Причем участок под особняком на самом деле представляет собой скопление из 16 отрезков земли в 200 с лишним соток. На них расположены три постройки: основной замок в 6 этажей, спа-зона с баней и бассейном и небольшой хозблок.

Любопытно, что недвижимости в столице у Пугачевой тоже нет. Роскошную квартиру в центре Москвы она еще несколько лет назад переписала на дочь Кристину Орбакайте.