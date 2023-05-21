Пугачевой не дали разрушить карьеру близкого родственника: его спасла народная любовь

Алла Пугачева является влиятельной фигурой в шоу-бизнесе. Одно ее слово могло разрушить карьеру любого человека, даже если он был родственником Примадонны.

Когда-то Владимир Пресняков был любимым зятем Пугачевой. Певец состоял в долгих отношениях с Кристиной Орбакайте, которая родила от него сына Никиту. Однако после десяти лет совместной жизни артисты расстались. Виной тому стала измена Преснякова.

Ходили слухи, что Владимир закрутил роман с Ликой Стар, известной по песне «Одинокая луна».

Другие говорили, что разлучницей стала Лена Ленская, на которой Пресняков позднее женился. Так или иначе, но после этого громкого расставания о певце подзабыли — его карьера явно «просела». Это было подозрительно, ведь Владимир пребывал на пике славы. Явно, что тут не обошлось без вмешательства оскорбленной Примадонны, которая мстила ему за измену.

Но забвение Преснякова длилось недолго. Слава певца была слишком огромной, и народная любовь вернула ему былые позиции. А вот карьера перспективной Лики Стар после всего этого рухнула, что тоже наводит на подозрения.