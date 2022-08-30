Пугачевой на зависть: вы не поверите, как выглядит звезда турецкой эстрады в 76 лет

На турецкой эстраде есть своя Примадонна, ее имя — Айше Аджа Пеккан. В 76 лет артистка продолжает блистать в откровенных нарядах и поражает поклонников своей стройностью и красотой.

Звезда признается, что поддерживает себя в форме благодаря правильному питанию. При этом она уточняет, что не придерживается строгих ограничений и особенно любит кебаб и рыбу.

В социальных сетях певицы нередко появляются снимки, которым позавидовала бы Алла Пугачева. Артистка отечественной эстрады позволяет себе изредка щеголять в юбках и платьях выше колен. Между тем ее зарубежная коллега, которая продолжает активно развивать свою карьеру, вовсю фотографируется в бикини и планирует родить первенца.

Впрочем, в Сети ходят слухи о том, что Айше Аджа Пеккан обязана своей красотой не здоровому образу жизни, а пластическому хирургу. Что же касается идеальной внешности звезды на снимках, то тут, по мнению интернет-пользователей, не обошлось без фотошопа.