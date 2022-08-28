Пугачева ее ненавидела: вот как выглядит первая «жена» Киркорова
Однажды соперница выдала о Примадонне все как есть.
Говоря о личном, Филипп Киркоров упоминает лишь Аллу Пугачеву, как свою главную любовь, хотя она была не единственной женщиной в его судьбе. В этом, по крайне мере, была уверена пресса, которая приписала поп-королю гражданский брак с Марией Шатлановой.
С победительницей конкурса красоты Киркоров сотрудничал несколько лет: она сопровождала его на гастролях, снималась в клипах, выступала в подтанцовке и оказывала артисту неизменную поддержку.
Все изменилось, когда в жизни Филиппа появилась Алла Борисовна. Стоило музыкантам пожениться, как Шатланова потеряла работу и была вынуждена сменить род деятельности. Сама Мария отрицала факт серьезных отношений с Киркоровым, что впрочем не уберегло ее от гнева Примадонны.
На вопрос, почему она ушла со сцены, Шатланова ответила изданию «КП»:
«Да потому что Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так».