Пугачева ее ненавидела: вот как выглядит первая «жена» Киркорова

Однажды соперница выдала о Примадонне все как есть.

Говоря о личном, Филипп Киркоров упоминает лишь Аллу Пугачеву, как свою главную любовь, хотя она была не единственной женщиной в его судьбе. В этом, по крайне мере, была уверена пресса, которая приписала поп-королю гражданский брак с Марией Шатлановой.

С победительницей конкурса красоты Киркоров сотрудничал несколько лет: она сопровождала его на гастролях, снималась в клипах, выступала в подтанцовке и оказывала артисту неизменную поддержку.

Все изменилось, когда в жизни Филиппа появилась Алла Борисовна. Стоило музыкантам пожениться, как Шатланова потеряла работу и была вынуждена сменить род деятельности. Сама Мария отрицала факт серьезных отношений с Киркоровым, что впрочем не уберегло ее от гнева Примадонны.

На вопрос, почему она ушла со сцены, Шатланова ответила изданию «КП »: