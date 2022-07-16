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Пугачева запросила космический ценник за возвращение на сцену

16 июля 2022 10:38
Пугачева запросила космический ценник за возвращение на сцену

Организаторы концертов не готовы идти на условия Примадонны.

Пока Алла Пугачева и ее семейство продолжают наслаждаться отдыхом в Латвии, поклонники звезды гадают, вернется ли она когда-нибудь на родину и будет ли вновь давать концерты. Продюсер Сергей Лавров считает, что те суммы, которые запрашивает Пугачева, сейчас никто не готов платить.

О возвращении Аллы Борисовны на российскую сцену речь пока не идет, однако непонятно, то ли сама певица отказывается выступать, то ли ее гонорары стали неподъемными для организаторов. По информации Prozvevd, Пугачева просит от 350 тысяч евро за один концерт.

«Сейчас у нее нет никаких предложений по концертам, ее уже не приглашают прокатчики. Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия», — говорит продюсер.

Он добавил, что если Пугачева вернется в Россию, то любой телеканал будет готов выложить крупную сумму за любое интервью с певицей, так что без заработка она точно не останется.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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