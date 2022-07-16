Пугачева запросила космический ценник за возвращение на сцену

Пока Алла Пугачева и ее семейство продолжают наслаждаться отдыхом в Латвии, поклонники звезды гадают, вернется ли она когда-нибудь на родину и будет ли вновь давать концерты. Продюсер Сергей Лавров считает, что те суммы, которые запрашивает Пугачева, сейчас никто не готов платить.

О возвращении Аллы Борисовны на российскую сцену речь пока не идет, однако непонятно, то ли сама певица отказывается выступать, то ли ее гонорары стали неподъемными для организаторов. По информации Prozvevd , Пугачева просит от 350 тысяч евро за один концерт.

«Сейчас у нее нет никаких предложений по концертам, ее уже не приглашают прокатчики. Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия», — говорит продюсер.

Он добавил, что если Пугачева вернется в Россию, то любой телеканал будет готов выложить крупную сумму за любое интервью с певицей, так что без заработка она точно не останется.

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