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Пугачева выйдет на театральную сцену в Каннах: удивитесь, узнав подробности

30 сентября 2023 16:45
Пугачева выйдет на театральную сцену в Каннах: удивитесь, узнав подробности

Вот это поворот.

Поклонники с нетерпением ждут появления Аллы Пугачевой в Каннах. Там представят пьесу «Айсберг» о Примадонне российской эстрады.

На театральную сцену в образе женщины, которая поет, выйдет Юлия Ауг. По сюжету ее героиня всю жизнь увлекается творчеством Аллы Борисовны и делает все, чтобы быть на нее похожей. А после того, как звезда покидает Россию, безумная фанатка решает, что может занять ее место, но в результате оказывается в психиатрической лечебнице.

Актриса призналась, что для нее большая честь — сыграть популярную исполнительницу. Знаменитость уточнила, что ее отношение к матери Кристины Орбакайте нисколько не изменилось из-за того, что та решила переехать в Израиль. Ауг выразила надежду, что народная любимица приедет в Канны, чтобы своими глазами увидеть постановку. Однако никаких подробностей о приезде артистки в Сети пока не появлялось.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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