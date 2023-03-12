Пугачева выдержит? Эти факты о жизни в Израиле не укладываются в голове у русских

Израиль привлекает туристов со всего мира, а многие люди мечтают сделать эту страну своим новым домом. При этом жизнь на берегу Средиземного моря значительно отличается от быта в российских городах.

Так, на условия жизни в стране сильное влияние оказывает религия. И именно поэтому в субботу не встретить работающие магазины, перестает ходить и общественный транспорт. Дело в том, что израильтяне посвящают этот день своей семье, отдыху и душе. Некоторые даже стараются не готовить в первый день выходных. Подобное отношение очень разнится с жизнью в российских городах, ведь многие стараются провести выходные в кафе и ресторанах, а также отправившись за покупками.

Следующее отличие связано со службой в армии. Если в большинстве стран мира отдавать долг родине должны только мужчины, то в Израиле это обязаны делать представители обоих полов. Поэтому в местную армию в обязательном порядке призывают и женщин, которые должны служить в течение двух лет и четырех месяцев. Исключение составляют лишь замужние женщины и матери с детьми.

Еще одна особенность жизни в средиземноморской стране связана с воспитанием подрастающего поколения. Как оказалось, юным израильтянам можно практически все: родители стараются не ругать их, а стражи порядка даже могут наказать взрослого, если он решит учить своего ребенка жизни. Из-за этого дети порой становятся неуправляемыми, но никто и никогда не подойдет, чтобы наругать невоспитанного ребенка.