Пугачева впервые за много лет упомянула о певце SHAMAN: вспомнила о своем пророчестве

В российском шоу-бизнесе не сложилось единого мнения о том, какое влияние Алла Пугачева оказала на развитие карьеры Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Одни говорят, что певица долго перекрывала ему кислород, а другие отмечают, что она немало помогла музыканту, хиты которого сегодня звучат из каждого утюга.

Наконец, знаменитость внесла ясность в спорный вопрос. Впервые за долгое время она упомянула исполнителя, вспомнив о своем давнем пророчестве.

Женщина, которая поет, поделилась любопытными подробностями разговора с Дроновым. По словам артистки, когда-то она попросила начинающего певца сказать одну простую, но важную фразу:

«Вы еще обо мне услышите!»

И звезда была абсолютно права. Пусть и не сразу, но SHAMAN покорил музыкальный олимп. Выходит, Примадонна ясно дала понять: она с самого начала верила, что Дронов добьется своего.