Пугачева в лучшие годы: преемница Примадонны не стала молчать

58-летняя Азиза возобновила активную концертную деятельность. За последние недели она приняла участие сразу в нескольких выступлениях, причем в каждом выходила на сцену на правах главной звезды вечера. Даже недоброжелателям Азизы пришлось признать, что поет исполнительница, как Алла Пугачева в свои лучшие годы — мощно и чисто. Именно поэтому в Сети уже начали прочить ее в преемницы покинувшей Россию Примадонны. А поэт-песенник Илья Резник еще некоторое время назад признавал гениальность Азизы. Певицу ее сравнения с Пугачевой не смущают, хотя она и отмечает, что это не совсем корректно.

«Это все равно, что сравнивать луну и солнце», — заявила она в беседе с порталом Prozvezd.

Азиза добавила, что в ее семье всегда с особой нежностью относились к Примадонне, а ее мама даже мечтала подарить артистке цветы на концерте. Певица подчеркнула, что она, как и ее более известная коллега, наделена особым даром и талантом делать «мир лучше для людей». И, по всей видимости, пока Пугачева находится не в России, решать эту задачу приходится Азизе.