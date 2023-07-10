Пугачева увезет детей подальше от Израиля: вот что случилось

Алла Пугачева вместе с детьми отправилась в Латвию. Примадонна остановилась в Юрмале у Лаймы Вайкуле и планирует провести на курорте несколько месяцев.

Как оказалось, из Израиля она решила уехать из-за тяжелых погодных условий. Примадонне тяжело переживать выматывающую жару Средиземного моря, поэтому она решила остановиться в Юрмале, где климат намного мягче.

В городе, как пишет «Комсомольская правда», Пугачева сняла особняк. Летом арендное жилье не пользуется большим спросом, что позволило артистке выбрать подходящий вариант по весьма выгодной цене.

Пугачева решила не только наслаждаться видами Балтийского моря, но и посещать концерты и другие светские мероприятия.

Вернуться же в Израиль Пугачева планирует уже в середине августа. Ее детям, Гарри и Лизе, пора будет отправляться в школу, поэтому они не смогут провести осень в Юрмале.