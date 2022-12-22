Пугачева упала бы: вы точно забыли, какой оторвой была Ротару (видео)

За долгую карьеру на эстраде за Аллой Пугачевой уже закрепился постоянный образ. Чаще всего на сцене певица появлялась в просторных балахонах, скрывавших ее проблемные зоны и демонстрировавших стройные ноги. Широкие платья и копну кудрявых волос Пугачева сделала фишкой еще в 1980-е.

Но на «Голубом огоньке» 1987 года звезду советской эстрады затмила ее конкурентка. София Ротару выбрала для программы смелый наряд в стиле глэм-рока: черное блестящее платье, высокие лаковые перчатки с перфорацией и обилие украшений. Образ завершали высокий начес и яркий макияж.

Сейчас уже этот выход Ротару ее поклонники забыли. Но интернет-пользователи, наткнувшись на архивную запись, остались в восторге от певицы-оторвы.