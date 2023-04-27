Пугачева украла славу звезды СССР: только взгляните на настоящую мадам Брошкину

У многих мадам Брошкина ассоциируется с Аллой Пугачевой. Ведь именно так назвала себя Примадонна в одной из своих песен. Однако артистка всего лишь эксплуатировала чужой образ, созданный некогда известной советской актрисой.

Речь идет об Ирине Мурзаевой, которая славилась яркими комедийными ролями. Правда, она играла героинь второго и третьего плана. Ирина Всеволодовна начала сниматься в кино еще в 30-х годах, а ее карьера завершилась в конце 80-х. Славу Мурзаевой принесла роль Аллы Брошкиной в фильме «Близнецы». Актриса сыграла хитрую кокетливую даму, облаченную в блузку с огромным бантом. Вполне вероятно, что автор песни «Мадам Брошкина» вдохновился именно этим эксцентричным образом.

Мурзаеву можно увидеть в картинах «Сердца четырех», «Дети Дон Кихота», «12 стульев» и в других фильмах. В зрелые годы актриса часто снималась в «Ералаше» и стала знаменита уже среди подрастающего поколения. Ирина Всеволодовна могла затмить на экране любого актера выдающимся талантом и харизмой. Но, к сожалению, главную роль ей так никто и не предложил.