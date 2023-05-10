Пугачева уединилась с известным шоуменом в замке: речь, конечно, не про мужа

Приезд Аллы Пугачевой в Россию наделал немало шума. Обосновавшаяся в Израиле певица была вынуждена вернуться на родину по веской причине. Примадонна не могла проигнорировать похороны своего близкого друга Валентина Юдашкина.

Остановилась же знаменитость в своем замке в деревне Грязь. Правда, есть основания говорить, что особняк уже не принадлежит артистке и ее супругу, который остался за рубежом. Ранее Стас Барецкий выступил с заявлением о том, что приобрел звездную недвижимость, выложив за нее 450 миллионов рублей.

Именно вместе с шоуменом Пугачева и уединилась в своих бывших владениях. Барецкий отметил, что исполнительница хита «Арлекино» попросила у него разрешения переночевать в замке, но при этом обратилась к нему еще с одной деликатной просьбой.

«Призналась, что одной страшно. Дом огромный и уже наполовину пуст», — подчеркнул музыкант в беседе с порталом Woman .

Кроме того, он добавил, что ждет, когда Пугачева улетит обратно в Израиль и прихватит с собой оставшиеся в особняке личные вещи, которые новому владельцу совсем не нужны.