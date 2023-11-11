Пугачева тайно записала три новых хита в России: уже известно, о чем она пела

Ни один приезд Аллы Пугачевой в Россию с момента начала известных событий еще не остался вне поле зрения отечественной прессы. Откуда бы звезда ни приезжала, вездесущие СМИ всегда все об этом знают.

На следующий день после последнего приезда Пугачева отправилась не в Москву и не в Санкт-Петербург. Примадонна оказалась в Твери в самой известной студии звукозаписи «Салам». С этой студией артистку связывают годы продуктивной работы. Именно там она записала три альбома во времена расцвета карьеры. И именно там, по собственному признанию, Пугачева, кажется, решила записать новый альбом.

Как стало известно, артистка записала не целую пластинку, а лишь три песни. И вроде бы для личного использования. Возможно, чтобы поздравить кого-то из родных или близких. Записывали только вокал. И будто бы это были песни про любовь и про жизнь. Но работали не для релиза, хоть и ходили слухи, что хиты Примадонна презентует в Дубае на настоящем концерте.

Звукорежиссер рассказал, что в студии они с Пугачевой вспоминали прошлое, много смеялись и плодотворно работали. Затем артистка попросила прислать ей вокал и уехала. О том, где она планирует «доделывать» три новых мелодии, Примадонна умолчала.