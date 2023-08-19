Пугачева с малышом на фоне иконы: в этом озорнике с трудом узнается известный артист

Сейчас Алла Пугачева уделяет много внимания своим младшим детям — Лизе и Гарри Галкиным. Но так было далеко не всегда. Первый раз матерью Примадонна стала в довольно раннем возрасте — в 22 года. Когда Кристине Орбакайте было всего пару лет, певица развелась с ее отцом. Пока исполнительница строила карьеру, за ее дочкой присматривали бабушка с дедушкой.

Не спешила Пугачева заботиться и о внуках. Никита Пресняков появился на свет в 1991 году. 42-летняя артистка в тот период была на пике популярности, а потому превращаться в традиционную бабушку не спешила. Так что в детстве мальчик редко видел звездную родственницу.

На днях в Сети всплыло совместное фото Пугачевой с внуком из прошлого. Узнать на нем ныне известного артиста Никиту Преснякова можно лишь с большим трудом. Мальчик с озорным выражением глаз и с хулиганской улыбкой сидел в большом кресле рядом с иконой, а бабушка наклонилась над ним. Пугачева в белом платье и с аккуратной укладкой приобнимала внука за плечи. Многие комментаторы в Сети подчеркнули, что особой теплоты между певицей и малышом по этому снимку не чувствовалось.