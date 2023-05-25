Пугачева растоптала свою главную соперницу: сегодня ей можно лишь позавидовать

Алла Пугачева стала главной певицей СССР еще в 70-х годах. Ее авторитет в творческих кругах стремительно становился все крепче. Дошло до того, что Примадонна вершила судьбы людей.

Пугачева не терпела конкурентов и могла в одночасье разрушить карьеру любой соперницы. Однажды под горячую руку Аллы Борисовны попала талантливая певица Татьяна Анциферова. Вокал артистки знаком многим — это ее голосом поет героиня фильма «31 июня» принцесса Мелисента.

После выхода картины на Анциферову обрушилась огромная слава, а композиции «Ищу тебя» и «Мир без любимого» напевала вся страна. Все были в восторге от творчества певицы, кроме Аллы Борисовны.

Пугачева была в обиде на коллегу, ведь она сама хотела петь за Мелисенту. Примадонна приложила все усилия, чтобы Татьяну Владимировну перестали показывать по ТВ. В итоге карьера Анфицеровой пошла на спад, и вернуть былую популярность она так и не смогла.

Но сегодня Пугачева снова будет кусать локти при виде ненавистной соперницы, которую она пыталась растоптать. В свои 68 лет Анфицерова выглядит превосходно и свежо, и это без пластики и разных ухищрений. Алла Борисовна, на лице которой нет живого места после операций, снова оказалась в проигрыше.