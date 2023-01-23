Пугачева растила себе на смену: куда пропала самая странная участница «Фабрики звезд»

Знаменитой Елена Кукарская стала после того, как засветилась в пятом сезоне шоу «Фабрика звезд». Именно этой певице прочили блестящее будущее в российском шоу-бизнесе, поскольку она пришлась по нраву Алле Пугачевой.

Примадонна отечественной эстрады придумала творческий псевдоним для 19-летней исполнительницы — Кука. По слухам, в ее лице она видела свою преемницу, но что-то пошло не так.

Известный блогер Любовь Терлецкая отметила, что подающая большие надежды артистка стала заложницей довольно странного образа — разбитной дамы, поющей хит «По маленькой». Выйти из этого амплуа знаменитость не смогла, и со временем ее слава начала угасать.

«Мне жаль, что из нее лепили этот странный образ», — приводит слова блогера издание «СтарХит ». Как бы там ни было, свою сольную карьеру Кукарская не закончила. У певицы есть преданные поклонники, ради которых она продолжает выходить на сцену. Кроме того, артистка ведет социальные сети, где активно продвигает свое творчество.