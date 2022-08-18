Пугачева раскрыла все карты: истинная причина брака с Киркоровым больше не секрет

Алла Пугачева стала женой Филиппа Киркорова в 1994 году. Та свадьба стала огромным событием для всех поклонников. Многие гадали, почему же звезда сцены выбрала в мужья именно Киркорова, и осуждали этот выбор. Как оказалось, Примадонна вышла замуж за музыканта, чтобы избежать сплетен вокруг своих отношений.

По словам светского фотографа Валерия Плотникова, который близко общался с певицей, однажды он поинтересовался у нее о причинах этого союза. Пугачева же честно ответила, что теперь никто не будет обсуждать ее отношения и сомневаться в крепости их союза.

«Я получил внятный и абсолютно правильный ответ: „Валер, ты знаешь, что я впервые за долгое время возвращаюсь с гастролей совершенно спокойно. Зная, что бабушки у подъезда мне ничего не скажут“», — цитирует слова Плотникова портал Prozvezd.info.

Также он отметил, что и сам сначала недоумевал, почему Пугачева выбрала в мужья именно Киркорова. Однако со временем смирился с ее выбором, увидев их счастливый союз.