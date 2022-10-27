Пугачева публично пригрозила Николаеву: «Если даже подумаешь, я тебе такое устрою»

Алла Пугачева познакомилась с Игорем Николаевым много лет назад, и за это время музыканты стали близкими друзьями. И именно Примадонна стала одной из немногих артисток, которая приняла новую избранницу композитора Юлию Проскурякову, когда музыкант решил сделать ей предложение руки и сердца, и старалась помочь ей во всем.

Как оказалось, во время свадебной церемонии Пугачева даже решилась на угрозы давнему другу — так сильно она заботилась о молодой певице. Во время торжественного тоста артистка не постеснялась высказать Николаеву все, что она думает, ведь побоялась, что он может навредить своей молодой жене.

«Если хоть что-нибудь ты даже в мыслях подумаешь, то я тебе такое устрою, что ты не увидишь больше ничего», — заявила исполнительница при всех гостях.

В итоге знаменитости вместе уже 12 лет. Спустя пять лет после свадьбы на свет появилась дочь Вероника, а сами супруги неоднократно признавались, как счастливы друг с другом.